Киев, , 20:59 — REGNUM Более 216 тыс. человек привили на Украине за сутки. Об этом 4 декабря сообщает пресс-центр министерства здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Количество вакцинированных от COVID-19 человек (за сутки): 216 129», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на Украине привиты от COVID-19 более 13 млн человек.

Как передавало ИА REGNUM, 4 декабря минздрав Украины сообщил, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией на Украине за прошедшие сутки возросло на 13 206 — всего до 3 млн 490 тыс. 855.