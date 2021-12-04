Минск, , 20:56 — REGNUM Дмитрий Крутой, замглавы администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил 4 декабря, что низкая цена, по которой страна покупает российский газ, поможет ей покрыть убытки от санкций, наложенных западными странами.

«Если на европейских рынках газ сегодня стоит больше $1000, а у нас $128,5 — это огромное конкурентное преимущество. И … это один из источников ресурсов покрытия санкционных убытков», — отметил Крутой в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, контракты на поставку нефти из РФ «практически подписаны», и нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии в 2022 г. будут обеспечены нефтью.

При этом Крутой назвал договоренности с РФ по газу и нефти стабилизирующим фактором, который обеспечивает стабильное развитие белорусской экономики, передает РИА Новости.

«По той группе (товаров — прим.), которая находится в санкционном списке, по оценкам экспертов, это примерно $250−300 млн в год, это … энергетическая и нефтехимическая группа», — заявил он.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск вводит против Запада ответные экономические санкции.