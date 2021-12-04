Оренбург, , 20:55 — REGNUM В Оренбургской области зарегистрировано ещё 305 случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 декабря сообщает оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе выявили уже 102 260 случаев коронавирусной инфекции. Доля несовершеннолетних в общем количестве новых пациентов составляет 16,6%.

Выздоровели уже 86 297 человек. А скончались от COVID-19 с начала пандемии 3206 граждан.