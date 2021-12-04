Москва, 4 декабря, 2021, 20:52 — ИА Регнум. 4 декабря российская музыкальная исполнительница Лолита Милявская рассказала об инциденте на границе с Китаем, когда у нее возникли сложности из-за того, что ее приняли за трансвестита из-за низкого голоса: «В итоге вызвали переводчика, стали разбираться, допрашивать меня, точно ли я женщина, а не мужчина», — цитирует Милявскую «Телепрограмма».

(сс) Okras Лолита Милявская

По словам исполнительницы, когда на границе с Китаем увидели ее паспорт с ее фамилией «Милявски», где было указано, что она женщина, и услышали ее низкий голос, стали разбираться, точно ли она принадлежит женскому полу. Отпустили артистку в итоге 20-минутного допроса.

Также певица добавила, что у китайцев достаточно высокий голос.