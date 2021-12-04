Анкара, , 20:49 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган может организовать встречу между президентами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом 4 декабря заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, передает Anadolu.

«Турция может сыграть роль, если обе стороны относятся к этому положительно. Наш президент (Эрдоган — прим.) может сделать конструктивный шаг …, организовав встречу Путина и Зеленского», — заявил он, добавив, что у Турции хорошие отношения как с РФ, так и с Украиной.

Турция также выступает против войны в Донбассе, заметил Калын.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Эрдоган может быть посредником в российско-украинских отношениях, но «при определенных условиях».