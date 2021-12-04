Москва, , 20:42 — REGNUM 4 декабря глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб намерен обратиться в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) из-за судейства Виталия Мешкова в матче семнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Спартак» — «Ахмат» (2:1).

Арбитр Виталий Мешков Андрей Пронин © ИА REGNUM

На 32-й минуте встречи прямую красную карточку получил 24-летний форвард «красно-белых» Александр Соболев. Также на 44-й минуте Мешков ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Спартака».

После семнадцати сыгранных туров «Спартак», одержав шесть побед и набрав 23 очка, занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.