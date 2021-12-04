Лондон, 4 декабря, 2021, 20:39 — ИА Регнум. 4 декабря в Лондоне на «Олимпийском стадионе» «Челси» потерпел поражение от «Вест Хэма» со счетом 2:3. В конце первого тайма 22-летний оттянутый нападающий лондонского клуба и сборной Германии по футболу Кай Хаверц был заменен из-за травмы. Об этом сообщило издание BBC.

Fuguito Кай Хаверц

В текущем сезоне Кай Хаверц принял участие в девятнадцати матчах за «пенсионеров» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Хаверц перешел в «Челси» 4 сентября 2020 года из леверкузенского «Байера-04». Сумма трансфера составила 80 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.