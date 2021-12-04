Берлин, , 20:36 — REGNUM Полицейскиие обнаружили тела пяти человек в жилом доме в городе Кёнигс-Вустерхаузен, к югу от Берлина, Германия. Об этом 4 декабря передает NTV.

Днем в полицию поступил звонок, обратившийся посчитал отсутствие жильцов в доме на протяжении долгого времени странным. По сигналу на место прибыл полицейский наряд.

Как заявил представитель Южного полицейского управления, предположительно, речь идет об убийстве. По предварительным данным, на телах обнаружены множественные ранения.