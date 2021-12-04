Киев, 4 декабря, 2021, 20:31 — ИА Регнум. Сообщения о якобы незаконном пересечении воздушным судном Украины государственной границы с Белоруссией не соответствуют действительности. Об этом 4 декабря заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии агентству УНН.

Державна прикордонна служба України Украинские пограничники

«Информация о незаконном пересечении украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь не является правдивой, — сказал он. — Такой ситуации не фиксировали».

Как передавало ИА REGNUM, ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил о нарушении границы летчиками Украины.

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