Брюссель, 4 декабря 2021, 20:30 — REGNUM Москва не заинтересована в тяжёлой дискуссии с Евросоюзом по газу, геополитические вопросы не должны активнее влиять на его поставки. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.
Джентилони добавил, что геополитика всегда присутствует в числе данных вопросов, однако кризис не должен выходить за пределы определенного уровня.
Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» будет ежегодно поставлять 55 млрд кубометров газа от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод был достроен в сентябре.
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