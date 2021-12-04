Брюссель, 4 декабря, 2021, 20:30 — ИА Регнум. Москва не заинтересована в тяжёлой дискуссии с Евросоюзом по газу, геополитические вопросы не должны активнее влиять на его поставки. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

«Я не думаю, что Россия сегодня заинтересована в крайне тяжёлой дискуссии. Помимо «Северного потока — 2», есть различные темы, которые интересуют российское руководство», — сказал он.

Джентилони добавил, что геополитика всегда присутствует в числе данных вопросов, однако кризис не должен выходить за пределы определенного уровня.

«Меня больше беспокоит развитие Украины и кризис на границе Белоруссии. Я думаю, что поставки газа не будут использоваться худшим образом, чем это делалось до сих пор, но проблема остаётся», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» будет ежегодно поставлять 55 млрд кубометров газа от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод был достроен в сентябре.

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