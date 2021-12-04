Воронеж, 4 декабря, 2021, 20:27 — ИА Регнум. Автобус, в котором находились около 50 пассажиров, загорелся на ходу 4 декабря в Воронежской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент произошёл около 16:00 в Грибановском районе. По предварительным данным, на 609 км автодороги «Москва — Астрахань» водитель автобуса, следовавшего по маршруту «Борисоглебск — Поворино» со стороны Борисоглебска, почувствовал запах горения электропроводки. Водитель остановился на обочине, высадил пассажиров, а затем начал сбивать пламя огнетушителем. Однако самостоятельно потушить огонь ему не удалось, в связи с чем вызвали спасателей.

На место также прибыли сотрудники ДПС, который ограничили движение и обеспечили беспрепятственный проезд и работу службе спасения. Пожар локализовали в течение часа.