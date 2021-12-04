Липецк, , 20:17 — REGNUM Мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила, почему лужу, на которую жаловались местные жители, вычерпали совковой лопатой.

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«Точно это временное решение, пока не готова сказать, кто это сделал», — сказала градоначальник Telegram-каналу «Подъем».

Видео, на котором видно, как дворник черпает из лужи воду совковой лопатой и кидает ее на газон, было опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

При этом отмечалось, что горожане ранее жаловались на скопление воды во дворе неоднократно.