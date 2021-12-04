Стэнфорд, США, , 20:14 — REGNUM Инженеры Стэнфордского университета, расположенного в США, спроектировали беспилотный летательный аппарат, имеющий лапы для захвата предметов, имитирующие птичьи когти. Об этом 4 декабря написало издание Science Robotics.

При создании аппарата, имеющего название SNAG (Stereotyped Nature-inspired Aerial Grasper), был использован 3D-принтер, на котором были напечатаны имитаторы птичьих лап и когтей. Основой устройства является квадрокоптер. В движение аппарат приводят моторы и лески.

Инженеры беспилотника заявили, что устройство сможет помочь при поисково-спасательных операциях, а также изучении дикой природы.