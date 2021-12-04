Тегеран, 4 декабря 2021, 20:11 — REGNUM В США одобрили предложения Тегерана, Иран, о предоставлении американской стороной гарантий по ядерной сделке, а также необходимости создания механизма верификации по отмене санкций, заявил замглавы МИД Ирана Али Багери. Об этом 4 декабря передает ISNA.
«Главное в том, какие будут предоставлены гарантии, и как будет осуществляться верификация», — отметил Багери. Кроме того, от добавил, что Иран сохраняет «оптимистичный настрой» на будущее переговоров.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что возвращение Тегерана к переговорам по восстановлению СВПД является «важным шагом».