Москва, , 20:10 — REGNUM Лучшим игроком матча семнадцатого тура чемпионата России по футболу «Спартак» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) признан нападающий красно-белых Квинси Промес. Об этом сообщается 4 декабря на странице ФК «Спартак» в соцсети Twitter.

Квинси Промес Садовников Дмитрий

«Квинси Промес — лучший игрок матча», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 4 декабря московский «Спартак» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче семнадцатого тура чемпионата России по футболу. Основное время матча завершилось со счетом 2:1.

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