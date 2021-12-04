Берн, 4 декабря, 2021, 20:00 — ИА Регнум. Две международные исследовательские группы опубликовали в издании Naked Science новые методы преобразования инфракрасного света в видимый. Согласно первому подходу, удерживаемые на подложке специальные молекулы при взаимодействии с энергией, несущей инфракрасный свет, преобразуют эту энергию в колебательную. При этом на поверхность направляют луч лазера, который, принося дополнительную энергию, переводит колебания в видимую область спектра. Второй подход отличается от первого конструкцией наноантенн, который концентрируют луч лазера на молекулах.

Nasa Инфракрасное изображение Фобоса

На данный момент эффективность этого метода преобразования не очень высокая, однако обе исследовательские группы продолжают работу над улучшением качества и оптимизацией таких молекулярных детекторов инфракрасного света.

В опытах принимали ученые из Швейцарии, Испании, Китая, Германии, Нидерландов, Великобритании и Бельгии.