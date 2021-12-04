Вашингтон, 4 декабря 2021, 19:55 — REGNUM Россия якобы планирует вторжение на территорию Украины в начале 2022 года, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник в администрации президента Соединенных Штатов.
Отмечается, что к соответствующему выводу пришла разведка США.
По их данным, Москва якобы планирует разместить на границе с Украиной до 175 тыс. военнослужащих, из которых половина уже дислоцирована на позициях.
Также источник сообщил, что Москва якобы планирует отправить к границе 100 батальонных тактических групп.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вооружённые силы Украины стянули силы в зону конфликта в Донбассе 125 тыс. человек.
Это, по её словам, половина всего состава ВС страны. При этом нарушения режима прекращения огня фиксируются по всей линии соприкосновения.
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