Анкара, , 19:52 — REGNUM Кемаль Кылычдароглу, лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции, на многотысячном митинге в Мерсине выступил с требованием отставки лидера Тайипа Эрдогана. Трансляция велась 4 декабря в Twitter-аккаунте лидера оппозиции.

По данным Son Dakika, в митинге приняли участие около 40 тыс. человек.

Ему (Эрдогану — прим.) не нужно уходить в отставку… Я принесу мир, демократию, справедливость», — заявил Кылычдароглу на митинге.

Также он призвал турецких граждан объединиться, «чтобы выиграли все, мы пойдём на выборы и у урн для голосования свергнем диктатуру».

Стоит добавить, что с ноября после обвала лиры жители Турции регулярно выходят на митинги. Оппозиция предложила Эрдогану уйти со своего поста и «не позориться»