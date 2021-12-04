Москва, , 19:52 — REGNUM На агрессивные действия США в вопросе Украины следует обратить внимание американским средствам массовой информации (СМИ). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова газете «Коммерсантъ».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Таким образом российский дипломат прокомментировала сообщения американских журналистов о «стягивании» к границам Украины представителей Вооруженных сил (ВС) России.

«Российские ВС на российской территории», — заявила Захарова.

По ее словам, «американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США», исходя из действий НАТО в регионе (от маневров в Черном море до поставок вооружений на Украину).

Она добавила, что спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Москву проводят именно США.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время представители стран Запада и власти Украины заявляют о беспокойстве из-за якобы усиления РФ «агрессивных действий» вблизи украинской территории.