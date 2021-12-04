Москва, 4 декабря, 2021, 19:52 — ИА Регнум. На агрессивные действия США в вопросе Украины следует обратить внимание американским средствам массовой информации (СМИ). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова газете «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Таким образом российский дипломат прокомментировала сообщения американских журналистов о «стягивании» к границам Украины представителей Вооруженных сил (ВС) России.

«Российские ВС на российской территории», — заявила Захарова.

По ее словам, «американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США», исходя из действий НАТО в регионе (от маневров в Черном море до поставок вооружений на Украину).

Она добавила, что спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Москву проводят именно США.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время представители стран Запада и власти Украины заявляют о беспокойстве из-за якобы усиления РФ «агрессивных действий» вблизи украинской территории.