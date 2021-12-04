Вашингтон, 4 декабря, 2021, 19:45 — ИА Регнум. 4 декабря инсайдер KOMACHI_ENSAKA опубликовал сводку с техническими некоторыми техническими характеристиками новых процессоров Intel тринадцатого поколения. Согласно информации, процессоры 13-го поколения будут отличаться от Alder Lake большим количеством ядер и увеличенной частотой.

JiahuiH Intel

Также сообщается, что 13-е поколение процессоров Intel сохранил возможность выбора между типами памяти DDR4 и DDR5.

Процессоры Intel тринадцатого поколения Raptor Lake поступят в продажу в конце 2022 года. Новые процессоры будут выполнены по 7-нанометровому техпроцессу и смогут поддерживать сокет материнских плат LGA1700.