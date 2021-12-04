Вашингтон, , 19:41 — REGNUM Компания Nference (занимается анализом данных), выяснила, что штамм коронавируса «Омикрон» приобрел одну из мутаций (присоединив последовательность нуклеотидов), которая присутствует в генетическом коде вируса, вызывающего простуду, а также — в геноме человека. Исследование опубликовано на сайте OSF Preprints.

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«Омикрон» стал более человечным, включив в себя этот фрагмент, и это позволит ему избежать атак со стороны иммунной системы, отмечается в сообщении. При этом указывается, что в предыдущих вариантах (штаммах) коронавируса фрагмент не встречался.

Новый штамм «Омикрон» обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Как считают ученые, он отличается мутациями в S-белке и может быть устойчив к антителам переболевших и привитых людей.