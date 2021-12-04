Президент США поздравил лидера Казахстана с 30-летием независимости страны
Вашингтон, 4 декабря, 2021, 19:41 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден поздравил президента Казахстана Касым-Жомарту Токаева с 30-летним юбилеем независимости республики. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана.
ИА REGNUM
Казахстан
«Соединённые Штаты нацелены на укрепление расширенного стратегического партнёрства с Казахстаном и сотрудничество в продвижении региональной стабильности, противодействии климатическому кризису, повышении эффективности демократических институтов и продвижении уважения к правам человека», — отмечается в поздравительной телеграмме.
В послании также подчеркивается, что дальнейшее сотрудничество между государствами будет способствовать совместному противостоянию новым глобальным вызовам. О каких именно вызовах идет речь, не уточняется.