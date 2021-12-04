Санкт-Петербург, , 19:32 — REGNUM Международный конкурс оперных певцов «Санкт-Петербург» завершился 3 декабря. Накануне в группе социальной сети «ВКонтакте», посвященной мероприятию, появилось видео, вызвавшее возмущение конкурсанток, в котором оперные дивы нецензурно высказываются о конкурсе молодых талантов.

«Ребят, короче, что я хочу вам сказать. Надо копить деньги и заниматься с нормальными *** педагогами. То, что мы прослушали, это *** [катастрофа]», — заявила артистка Александра Кабанова в видео, опубликованном Дарьей Лозинской.

Ранее сообщалось, что организационный комитет отказался принести извинения.