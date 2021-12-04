Москва, , 19:32 — REGNUM Сбой в работе мессенджера Telegram был зафиксирован в ряде стран. Об этом 4 декабря сообщает сайт Downdetector, отслеживающий информацию о функционировании популярных интернет-ресурсов.

Мессенджеры Microsiervos

Подавляющее число жалоб поступило от жителей России, Украины и Белоруссии. В основном речь шла о трудностях при пользовании приложением и при подключении к серверу. У некоторых пользователей также возникли проблемы с получением сообщений.

Как передавало ИА REGNUM, 4 декабря в ряде стран также был зафиксирован сбой в работе социальной сети Instagram.

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