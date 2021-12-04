Вена, , 19:27 — REGNUM Карл Нехаммер в качестве нового канцлера Австрии будет приведен к присяге 6 декабря. Об этом 4 декабря передает канцелярия президента.

Отмечается, что федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен приведет к присяге также новых министров.

2 декабря председатель Австрийской народной партии Себастьян Курц заявил, что складывает полномочия — после того, как в октябре он подал в отставку с поста канцлера на фоне антикоррупционного расследования.

После этого глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что единогласно назначен лидером Австрийской народной партии и одновременно кандидатом на пост нового канцлера.