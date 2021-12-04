Москва, , 19:19 — REGNUM 4 декабря бывший художественных руководитель МХАТа имени Максима Горького Эдуард Бояков рассказал о своем увольнении из театра: «Это связано не с моими какими-то позициями… Это, скорее, такая разводка. Решение о моем увольнении было принято совершенно точно давно. Устав театра поменяли уже весной», — заявил Бояков в интервью журналистке Тине Канделаки на RTVI.

Художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков Наталия Стрельцова © ИА REGNUM

Эдуард Бояков был назначен руководителем Московского художественного академического театра (МХАТ имени Максима Горького) 4 декабря 2018 года. На этой должности он сменил Татьяну Доронину. Спустя три года, 1 ноября 2021 года, Боярков уволился из МХАТа по требованию его директора Владимир Кехмана. Кехман объяснил это увольнение его отношениями к Дорониной.

До МХАТа Эдуард Бояков исполнял обязанности ректора Воронежской государственной академии искусств, которую покинул в 2015-м году.