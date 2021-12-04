София, , 19:15 — REGNUM Во время инцидента с использованием огнестрельного оружия в столице Дании Копенгагене погиб 17-летний гражданин Болгарии. Об этом 4 декабря сообщило Болгарское телевидение.

Согласно данным копенгагенской полиции, 3 декабря группа неизвестных людей открыла огонь по посетителям элитной парикмахерской. Детали инцидента не разглашаются.

По некоторым данным, погибший болгарин являлся членом одной из местных преступных группировок. Он приехал в Данию в начале нынешнего года по студенческой визе. Следствие по данному делу проводит специальный комитет прокуратуры Дании.