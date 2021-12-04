Джакарта, , 19:14 — REGNUM В результате извержения вулкана Семеру на острова Ява, Индонезия, погиб один человек, 41 — получил ожоги. Об этом 4 декабря передает Channel News Asia.

О гибели одного жителя округа Лумаджанг сообщил замглавы администрации округа Индах Масдар.

В настоящее время все пострадавшие доставлены госпитализированы. Также проводится эвакуация местных жителей.

Вулкан Семеру в Индонезии извергся 4 декабря, выбросив в небо облако дыма на высоте более 12 тыс. м. Многочисленные видеозаписи из этого района показывают людей, спасающихся от пепла.

Вулкан высотой почти 3700 м является самой высокой горой на Яве. В последний раз Семеру извергался в январе.