Ростов-на-Дону, , 19:11 — REGNUM В Ростове-на-Дону расселят аварийный дом на улице Шаумяна, являющийся памятником архитектуры начала ХХ века. Об этом сказано в постановлении за подписью главы администрации города Алексея Логвиненко.

В старом Ростове Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Документ принят «в связи с неисполнением собственниками помещений требования о реконструкции в установленный срок». Для муниципальных нужд будут изъяты земельный участок площадью 475 кв. метров, жилые комнаты и квартиры, а также нежилые помещения площадью 137,8 и 123,2 кв. м.

Стоит отметить, что документ «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом М.Ф. Кофус» и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон» был принят в апреле 2021 года.

По некоторым данным, доходный дом М.Ф. Кофус на улице Шаумяна был построен в 1904 году. После эвакуации в Ростов Варшавского университета здесь проживали ученые и профессора. Краевед, исследователь топонимики Ростова Юрий Бибиков, в книге, посвященной Ленинскому району из серии «Улицы Ростова-на-Дону. Люди. События» (2008 год), писал, что здание построено в 1910-е годы в стиле модерн и отражает стилистическое многообразие застройки исторического центра города.