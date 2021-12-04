Москва, 4 декабря, 2021, 19:09 — ИА Регнум. 4 декабря московский «Спартак» в матче семнадцатого тура чемпионата России по футболу одержал победу над грозненским «Ахматом», играя больше часа в меньшинстве после удаления Александра Соболева на 32-й минуте встречи. Основное время матча завершилось со счетом 2:1.

(сс) Дмитрий Садовников / soccer.ru Квинси Промес

В дебюте матча счет открыл фланговый атакующий полузащитник сборной Нигерии Виктор Мозес после передачи Соболева — 1:0. В конце тайма арендованный из «Краснодара» полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин восстановил равновесие в счете — 1:1. Победный мяч в ворота Виталия Гудиева на 87-й минуте встречи забил Квинси Промес, замкнув передачу вышедшего на замену Романа Зобнина — 2:1.

Статистика матча («Спартак"/ «Ахмат»)

Удары 9/10

Удары в створ 4/6

Владение 50%/50%

Угловые 4/5

Нарушения 12/13

Составы команд:

«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Жиго, Денисов, Литвинов, Хендрикс (Зобнин, 59'), Мозес (Мелкадзе, 81'), Игнатов (Бакаев, 72'), Промес, Соболев.

«Ахмат»: Гудиев, Богосавац, Семенов, Нижич, Тодорович, Коновалов (Карапузов, 46'), Швец, Полярус (Садулаев, 78'), Уткин, Харин (Конате, 88'), Архипов (Себай, 54').

«Спартак», одержав долгожданную победу, набрал 23 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги. «Ахмат» с 24-мя очками расположился двумя позициями выше.