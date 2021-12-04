Великий Новгород, , 19:06 — REGNUM Почти 4,5 тыс. жителей из 98 населённых пунктов Новгородской области остались без электроэнергии из-за аварий на ЛЭП. Об этом 4 декабря сообщило ГУ МЧС РФ по региону.

В сообщении отмечается, что в зоне отключения находится 7 районов, 98 населённых пунктов, 2 тыс. 714 домов с населением 4 тыс. 300 человек.

В настоящее время специалисты ведут ремонтно-восстановительными работы.

Ранее, 1 декабря, более 300 тыс. человек в 13 регионах страны остались без электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.