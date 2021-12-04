Милан, Италия, 4 декабря, 2021, 19:03 — ИА Регнум. 4 декабря в Милане на стадионе «Сан-Сиро» итальянский футбольный клуб «Милан» в матче шестнадцатого тура Серии А сезона 2021/22 одержал уверенную победу над «Салернитаной» со счетом 2:0.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Франк Кессье (5') и Алексис Салемакерс (18' Браим Диас).

Желтые карточки получили Тьемуэ Бакайоко (24'), Франческо Ди Таккио (30') и Милан Дюрич (86'). На матче работала бригада арбитров во главе с Антонио Джюа.

Составы команд:

«Милан»: Меньян, Романьоли, Томори, Флоренци, Эрнандес (Туре, 62'), Бакайоко (Беннасер, 46'), Кессье (Тонали, 79'), Салемакерс, Диас, Леау (Мессиас, 46'), Пеллегри (Крунич, 15').

«Салернитана»: Белец, Весели, Дьомбер, Богдан, Скьявоне, Ди Таккио (Кастанос, 46'), Кулибали, Раньери (Ярожинский, 79'), Зортеа (Кехрда, 61'), Рибери (Дюрич, 61'), Нванкво (Бонаццоли, 61').

«Милан», одержав двенадцатую победу в сезоне и набрав 38 очков, временно опередил «Наполи» и поднялся на чистое первое место в турнирной таблице Серии А. «Салернитана» с восемью очками осталась на последней строчке в зоне вылета.

В прошлом туре команда Сетфано Пиоли в гостях разгромила «Дженоа» со счетом 0:3.