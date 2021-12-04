Баку, 4 декабря, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Власти Азербайджана передали Армении 10 военных, которые ранее были задержаны. Об этом 4 декабря сообщила Служба государственной безопасности Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Азербайджанская Республика 4 декабря передала армянской стороне 10 военнослужащих», — отмечается в сообщении.

При этом в ведомстве добавили, что Ереван передал Баку карты минных полей.

Как передавало ИА REGNUM, 3 декабря в министерстве обороны Азербайджана сообщили, что на позициях армии Азербайджана на территории Ходжавендского района совершено нападение на азербайджанского военнослужащего.