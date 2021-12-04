Вашингтон, , 18:58 — REGNUM 3 декабря стриминговый сервис фильмов и сериалом Netflix выпустил первый тизер нового сериала Resident Evil, премьера которого запланирована на 2022-й год. Также тизер можно увидеть в официальном Twitter-аккаунте платформы.

Netflix Jade87

В одиннадцатисекундном тизере засветился зараженный T-вирусом доберман, а также официальный логотип сериала.

Главные роли в сериале сыграют актеры Лэнс Реддик, Элла Балиск, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделина Рудольф и Паола Нуньес.

Resident Evil — это серия компьютерных игр в жанре хоррор, созданная японской компанией Capcom. На данный момент насчитывается 8 основных оригинальных игр, а также 3 ремейка и несколько десяткой спин-оффов.