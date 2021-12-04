Красноярск, , 18:47 — REGNUM В результате столкновения двух автомобилей в Курагинском районе Красноярского края погибли три человека — двое взрослых и ребенок. Об этом 4 декабря передет пресс-служба управления МВД по региону.

На 12 км автодороги «Курагино — Средняя Салба» произошло столкновение Suzuki Escudo и Nissan Primera. В результате на месте ДТП погиб 41-летний водитель Suzuki Escudo и его 41-летняя пассажирка, а также 13-летняя девочка — пассажирка Nissan Primera, отметили в пресс-службе.

Отец ребенка был за рулем Nissan — он выжил и доставлен в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.