Лейпциг, Германия, 4 декабря, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Главный тренер немецкого футбольного клуба «Ред Булл Лейпциг» Джесси Марш в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

Dierotenbullen.com Игроки «РБ Лейпциг»

Клуб из Лейпцига претендует на место в зоне Лиги чемпионов, и руководство считает, что у «быков» достаточно сильный состав, чтобы находиться в четверке лучших. На данный момент «Ред Булл Лейпциг» с восемнадцатью очками занимает лишь восьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Вчера, 3 декабря, в Берлине на стадионе «Ан дер Альтер Ферстерай» «Ред Булл Лейпциг» в матче четырнадцатого тура Бундеслиги потерпел поражение от «Униона» со счетом 1:2.

Самым успешным тренером в истории «Ред Булл Лейпцига» считается молодой немецкий специалист Юлиан Нагельсман, который в конце прошлого сезона принял решение уйти в мюнхенскую «Баварию».