Элиста, , 18:46 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки подтверждено 23 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 4 декабря. Для сравнения: днём ранее в республике было выявлено 24 новых носителя коронавируса.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

Число пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация, сократилось до 254 человек. В тяжёлом состоянии остаются 27 человек. Режим самоизоляции соблюдают 1336 жителей республики.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 33 555 жителей Калмыкии. Выписаны с выздоровлением 31 929 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии за сутки подтверждено 24 случая заражения коронавирусом