Минск, 4 декабря, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил о нарушении границы украинскими летчиками. Об этом сообщает БелТА.

Белоруссия

«Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска «Новая Рудня» Мозырского погранотряда зафиксировано нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины», — отмечается в заявлении.

Инцидент произошел во время военных учений Украины на границе с Белоруссией. Вертолет Ми-8, находясь на высоте около ста метров, пересек границу и залетел на территорию соседнего государства на глубину в один километр.