Ростов-на-Дону, 4 декабря, 2021, 18:43 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону проводится голосование за запуск автобусного маршрута, который свяжет Западный жилой массив с морским портом и гребным каналом «Дон». На обсуждение вопрос вынесен городским департаментом транспорта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автобусная остановка

Схема движения представлена в сервисе «Активный ростовчанин» на сайте городской администрации. Автобусный маршрут № 37 «ГПЗ-10 — Гребной канал» планируется создать «в целях организации транспортной связи ЗЖМ с Гребным каналом и Ростовским морским мультимодальным портом, улучшения транспортного обслуживания ул. 1-я Луговая».

Пока инициатива городских властей набрала 238 из 500 необходимых для рассмотрения голосов. Большинство ростовчан поддерживают идею. Также голосующие оставляют свои предложения в комментариях.