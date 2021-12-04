Лондон, , 18:39 — REGNUM 4 декабря главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что клуб работает над продлением контракта с 34-летним голкипером сборной Франции Уго Льорисом: «У нас все еще есть время с ним поговорить. Уго очень важный для нас игрок с большим опытом», — цитирует Конте журналист Фабрицио Романо.

Уго Льорис Кирилл Венедиктов

Текущее соглашение Уго Льориса со «шпорами» рассчитано до 30 июня 2022 года. Летом следующего года французский футболист может покинуть лондонский клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне Уго Льорис принял участие в четырнадцати матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых пропустил девятнадцать мячей.