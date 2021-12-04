Лондон, 4 декабря 2021, 18:39 — REGNUM 4 декабря главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте заявил, что клуб работает над продлением контракта с 34-летним голкипером сборной Франции Уго Льорисом: «У нас все еще есть время с ним поговорить. Уго очень важный для нас игрок с большим опытом», — цитирует Конте журналист Фабрицио Романо.
Текущее соглашение Уго Льориса со «шпорами» рассчитано до 30 июня 2022 года. Летом следующего года французский футболист может покинуть лондонский клуб на правах свободного агента.
В текущем сезоне Уго Льорис принял участие в четырнадцати матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых пропустил девятнадцать мячей.