София, , 18:39 — REGNUM По меньшей мере, 51% жителей Болгарии не могут осуществлять регулярные платежи за отопление, электроэнергию и водоснабжение. Об этом говорится в отчете европейской статистической комиссии «Eurostat», передает 4 декабря Болгарское телевидение.

Как утверждают эксперты, причиной неплатежеспособности болгар является общее ухудшение экономической ситуации в Болгарии в целом и кризис болгарской энергетической отрасли в частности. «Услуги ЖКХ в РБ дорожают ежемесячно, при этом в стране растет безработица», — отметила болгарский омбудсмен Диана Ковачева. По словам чиновницы, единственным выходом из сложившейся ситуации может быть расширение официальной Софией действующей программы социальной помощи малоимущим гражданам.

Напомним, ранее аналитики «Eurostat» на основе проведенных социологических исследований внесли Болгарию, наряду с Румынией и Грецией в тройку самых бедных стран Евросоюза.