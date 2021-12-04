Санкт-Петербург, , 18:38 — REGNUM 8 декабря в Александринском театре состоится прощание с народной артисткой России Ниной Ургант. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Траур

«Прощание с Ниной Николаевной Ургант пройдет 8 декабря в Александринском театре, — сообщили в пресс-службе Александринского театра. — О месте ее захоронения пока сообщить не готовы».

Как передавало ИА REGNUM, 3 декабря в Санкт-Петербурге в возрасте 92 лет ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Нина Ургант.

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