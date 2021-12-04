Севилья, Испания, 4 декабря, 2021, 18:35 — ИА Регнум. 4 декабря в Севилье на стадионе «Рамос Санчес Писхуан» «Севилья» в матче шестнадцатого тура испанской Примеры 2021/22 одержала минимальную победу над «Вильярреалом» со счетом 1:0. Единственный мяч на шестнадцатой минуте встречи забил 27-летний аргентинский фланговый полузащитник Лукас Окампос после передачи Маркоса Акуньи.

Miguelazo84 ФК «Севилья»

В текущем сезоне на счету Окампоса 7 (5+2) очков по системе «гол+пас» в восемнадцати матчах за «Севилью» во всех турнирах.

Желтые карточки получили Иван Ракитич (45+3'), Рафаэль Мир (57'), Рауль Альбиоль (61') и Булае Диа (90+2').

Бригада арбитров: Карлос дел Серро Гранде | Хуан Юсте | Гонсало Гарсия Гонсалес | Мануэль Перес.

Статистика матча («Севилья"/ «Вильярреал»)

Удары 8/16

Удары в створ 3/2

Владение 45%/55%

Угловые 5/8

Нарушения 9/10

Составы команд:

«Севилья»: Буну, Монтиель, Кунде, Сантос, Акунья (Аугустинссон, 63'), Жордан, Ракитич (Делейни, 57'), Фернандо, Гомес (Мунир, 80'), Мир, Окампос (Торрес, 80').

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Торрес, Фойт, Педраса (Эступиньян, 72'), Парехо, Капу, Гомес (Морено, 46'), Тригерос (Диа, 62'), Пино (Чуквуэзе, 72'), Алькасер (Морено, 62').

«Севилья», одержав девятую победу в чемпионате и набрав 31 очко, поднялась на вторую строчку в турнирной таблице лиги. «Вильярреал» с шестнадцатью очками опустился на двенадцатое место.