Элиста, , 18:34 — REGNUM В Калмыкии открыли памятник погибшему главе МЧС РФ Евгению Зиничеву. Церемония состоялась в Парке спасателей в Элисте, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления МЧС России 4 декабря.

Евгений Зиничев Https://vk.com/chibis.andrey

«Всю свою жизнь Евгений Николаевич посвятил служению Родине, отдавал всего себя в совершенствовании нашего Министерства. Он был настоящим профессионалом. Личным примером показывал, с какой самоотдачей нужно относиться к работе, оставаясь при этом внимательным, ответственным, неравнодушным человеком. Его дела и поступки навсегда останутся для нас образцом личного мужества, стойкости и силы духа», — отметил на церемонии заместитель главы ведомства Андрей Гурович.

Память Евгения Зиничева собравшиеся почтили минутой молчания. К монументу легли живые цветы.

«Он был истинным героем, прекрасным руководителем, и человеком с большой буквы — открытым, справедливым и очень мудрым. Об этом красноречиво говорят все его решения и поступки. Евгений Николаевич не побоялся рискнуть жизнью, выполняя свой долг — спасая других. Его подвиг всегда будет служить ярким примером героизма и преданности Отчизне. Для всей страны это невосполнимая утрата», — сказал глава Калмыкии Бату Хасиков.

Над памятником-бюстом в течение трёх месяцев работал народный художник России, известный скульптор Салават Щербаков. Монумент высотой более четырёх метров состоит из постамента, подиума и бюста.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб в Красноярском крае 8 сентября 2021 года в ходе межведомственных учений в Арктической зоне.