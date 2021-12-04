Санкт-Петербург, 4 декабря, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Церемония прощания с народной артисткой России Ниной Ургант, скончавшейся 3 декабря, состоится в Александринском театре Санкт-Петербурга в среду, 8 декабря, сообщили в пресс-службе театра.

Дарья Драй ИА REGNUM Александринский театр

Напомним, творческая биография актрисы с 1962 года была связана именно с Александринским театром.

Народная артистка России, лауреат Государственной премии СССР Нина Николаевна Ургант родилась 4 сентября 1929 года, скончалась 3 декабря 2021 года. Она сыграла множество ролей на театральной сцене и в кино.

«В её индивидуальном творческом почерке уникальным образом соединялись дар социальной, лирической героини и эксцентрический талант комедийный актрисы», — отметили в Александринском театре.

«Безгранично талантливая актриса, добрый, открытый, красивый и яркий человек — такой она была на сцене и в жизни. Непостижимые, глубинные черты таланта принесли ей всенародную любовь», — отметил в свою очередь, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, высказавший слова соболезнования родным и близким актрисы.