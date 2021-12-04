Москва, 4 декабря 2021, 18:29 — REGNUM Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что компания по противодействию вакцинации, а также против системы QR-кодов координируется из-за рубежа. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».
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Священник подчеркнул, что за рубежом есть силы, которые заинтересованы в вымирании населения России, с целью дальнейшей оккупации территорий страны.
Митрополит выразил убеждение, что коронавирусная инфекция попала в Россию не случайно, и противодействие компании по вакцинации также «режиссируется из-за рубежа».
В завершении своего монолога Иларион выразил сожаление в связи с тем, что многие граждане России, по его мнению, неосознанно становятся орудиями в руках этих, неназванных сил.