Москва, , 18:29 — REGNUM Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что компания по противодействию вакцинации, а также против системы QR-кодов координируется из-за рубежа. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

Митрополит Иларион Иван Шилов, ИА REGNUM

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Священник подчеркнул, что за рубежом есть силы, которые заинтересованы в вымирании населения России, с целью дальнейшей оккупации территорий страны.

«За пределами нашего отечества есть такие силы, которые заинтересованы в том, чтобы мы все постепенно повымирали и нашу землю можно было забрать», — отметил Иларион.

Митрополит выразил убеждение, что коронавирусная инфекция попала в Россию не случайно, и противодействие компании по вакцинации также «режиссируется из-за рубежа».

В завершении своего монолога Иларион выразил сожаление в связи с тем, что многие граждане России, по его мнению, неосознанно становятся орудиями в руках этих, неназванных сил.