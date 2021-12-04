Москва, 4 декабря, 2021, 18:28 — ИА Регнум. 2 декабря в кинотеатрах России состоялась премьера фантастического комедийного боевика «Охотники за привидениями: наследники» за режиссерством Джейсона Райтмана, известного по фильму «День труда» и сериалу «Офис».

Скриншот с YouTube Спецмашина из фильма «Охотники за привидениями: Наследники»

Крупнейший в мире веб-сайт о кинематографе IMDb оценил фильм на 7,8 балла из 10 возможных.

В мире премьера фильма состоялась 8 октября и уже успела собрать 118 миллионов долларов. Сборы в России к 4 декабря достигли 798 тысяч долларов.