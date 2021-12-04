Вашингтон, 4 декабря, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Звонок по защищенной видеосвязи президент США Джо Байден и глава России Владимир Путин проведут во вторник, 7 декабря. Об этом сообщает 4 декабря агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят широкий спектр вопросов, в том числе и ситуацию вокруг Украины.

Как передавало ИА REGNUM, 3 декабря президент США Джо Байден заявил журналистам, что он надеется на «долгий разговор» с главой России Владимиром Путиным и в том числе — по ситуации на Украине.

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